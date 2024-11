Hamburger Hafen: Grüne für Pilotprojekt mit Elektro-Containerschiffen Stand: 20.11.2024 14:49 Uhr Der Hamburger Hafen soll in Europa eine führende Rolle beim umweltfreundlichen Seetransport übernehmen. Deshalb schlagen die Grünen jetzt ein Pilotprojekt für batteriebetriebene Schiffe vor.

Bei der Elektromobilität setzt China immer öfter Maßstäbe. Nicht nur bei E-Autos, sondern auch in der Schifffahrt. Zwischen Shanghai und Nanjing fahren die ersten batteriebetriebenen Containerschiffe.

Fegebank: Hamburg als Vorreiter für grüne Schifffahrt

So eine Pilotstrecke sollte es auch in Hamburg geben, fordert Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank: "Wettbewerbsfähigkeit hängt stark damit zusammen, ob man auch in der Lage ist, Vorreiter zu sein. Wir möchten gerne, dass Hamburg Vorreiter ist für grüne Seeschifffahrt."

Janecek: Künftige Bundesregierung soll weiter investieren

Dafür habe der Hafen beste Voraussetzungen: In die Landstromversorgung der Schiffe ist schon viel investiert worden. Billiger Windstrom ist reichlich vorhanden. Beides müsse zusammengebracht werden, meint der maritime Koordinator der scheidenden Bundesregierung, Dieter Janecek (Grüne): "Dass da noch konsequent zu Ende investiert wird, dass muss in der künftigen Bundesregierung dann auch weiter angegangen werden."

Mögliche Pilotstrecke für Elektro-Containerschiffe

Denkbar wäre im ersten Schritt eine Linie nach Tallinn, Helsinki oder Danzig testweise auf elektrische Containerschiffe umzustellen.

