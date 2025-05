Stand: 04.05.2025 15:10 Uhr Hamburger Fußball-Pokalfinale: USC Paloma gegen Norderstedt

Oberligist USC Paloma hat wie im Vorjahr das Finale des Hamburger Fußball-Verbandspokals erreicht. Die Barmbeker besiegten am Sonntagmorgen den Ligarivalen SV Halstenbek-Rellingen mit 4:0. Im Endspiel am 24. Mai an der Hoheluft trifft der USC Paloma auf Eintracht Norderstedt. Der Regionalligist hatte sich bereits am Sonnabend vor mehr als 2.500 Fans mit 3:2 beim Oberligisten Altona 93 durchgesetzt. Der Gewinner des Finals qualifiziert sich für den DFB-Pokal.

