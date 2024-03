Hamburger Flughafen startet Sommerflugplan ab Ostersonntag Stand: 29.03.2024 07:54 Uhr Der Hamburger Flughafen verzeichnet zum Osterwochenende mehr Flüge als sonst. Bis Ostermontag erwartet Fuhlsbüttel 215.000 Passagiere. Und schon am Ostersonntag tritt der neue Sommerflugplan in Kraft.

In Deutschland erholt sich der Flugverkehr langsamer von der Corona-Pandemie als im Ausland. Im Vergleich zu der Zeit vor Corona bieten die Airlines in Hamburg immer noch 15 Prozent weniger Sitzplätze an. Vor allem innerdeutsche Verbindungen sind zugunsten von Bahn und Auto weggebrochen.

Mehr Flüge am Osterwochenende

Zu Ostern steigt der Flugverkehr am Helmut-Schmidt-Airport jedoch. Er verzeichnet 10.000 Fluggäste mehr als im Vorjahr, insgesamt sind das etwa 215.000 Passagiere und Passagierinnen. Der stärkste Tag war der Donnerstag mit 46.000 Reisenden, wovon die meisten nach Mallorca flogen.

Sommerflugplan ab Ostersonntag

Ab Sonntag gilt der Sommerflugplan mit neuen Verbindungen. HiSky Europe fliegt dann Chisinau in Moldau an. Eurowings verbindet Hamburg neu mit Manchester sowie Jerez de la Frontera und Zakynthos. Wizz Air startet vier Mal die Woche nach Rom und Nouvelair nach Tunis. Nach Mallorca gibt es 14 Prozent mehr Abflüge und bis zu zwölf Flüge am Tag. Auch Flüge nach Barcelona und in die Türkei werden häufiger gehen. Insgesamt bietet der Airport in Fuhlsbüttel 120 Direktziele an.

