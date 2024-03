Hamburger Flughafen: Kaffeemaschine löst ungeplante Landung aus

Stand: 09.03.2024 20:34 Uhr

Wegen Rauch in der Kabine hat eine Lufthansa-Maschine auf dem Weg nach Göteborg am Sonnabend in Hamburg zwischenlanden müssen. Dafür verantwortlich war offenbar eine Kaffeemaschine.