Hamburger Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in Winterhude

Stand: 20.04.2023 06:50 Uhr

Etwa 100 Feuerwehrleute waren in der Nacht zum Donnerstag in Hamburg-Winterhude im Einsatz. In der Klärchenstraße war der Dachstuhl einer Stadtvilla in Brand geraten. Es gab keine Verletzten.