Hamburger CDU nominiert Europawahl-Spitzenkandidatin

Stand: 16.09.2023 13:55 Uhr

Die Hamburger CDU will mit Freya Gräfin von Kerssenbrock als Spitzenkandidatin in die Europawahl 2024 ziehen. Der Landesvorstand nominierte sie am Sonnabend einstimmig. Die 36-Jährige ist Verwaltungsrichterin und Buchautorin.