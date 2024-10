Hamburger Blutspende Initiative "Vielfalt rettet Leben" im UKE Stand: 07.10.2024 16:52 Uhr Im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) hat am Montag die Blutspende Aktionswoche der Initiative "Vielfalt rettet Leben" begonnen. Nach eigenen Angaben der Klinik werden dort jährlich rund 40.000 Blutkonserven benötigt, aber nur 27.000 gespendet. Das soll sich jetzt ändern.

"Es ist die größte Blutspendeaktion jemals in Hamburg". So der Ideengeber und Mitbegründer der Initiative "Vielfalt rettet Leben" Daniel Wiese. Die Initiative spricht ausdrücklich Menschen jeglicher Herkunft, Religionszugehörigkeit und sexueller Orientierung an. Seit vergangenem Jahr dürfen Schwule und Bi-Sexuelle Männer genauso Blutspenden wie Heterosexuelle. Aber laut Mitinitiator Daniel Wiese wird bei der Blutspende immernoch diskriminiert.

Keine Blutspenden aus Drittländern

Denn Menschen aus manchen Drittländern, wie z.B. Indonesien, dürfen in Deutschland gar nicht spenden. Blutspende sollte aber für die Menschen, die es möchten möglich sein, sagt Spenderin Christelle Yobo (SPD) Bezirksabgeordnete in Rothenburgsort.

Bis Freitag kann gespendet werden

In Hamburg gibt es von Montag bis Freitag 15 verschiedene Anlaufstellen zum Blutspenden.

