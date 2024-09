Hamburg stärkt Katastrophenschutz: Mehr Personal und Sicherheit Stand: 23.09.2024 17:36 Uhr Der Senat will Hamburg besser auf Krisen und Katastrophen vorbereiten. Dafür soll unter anderem das Personal in den entsprechenden Abteilungen der Innenbehörde verdreifacht werden.

Die Krisen werden vielfältiger: Pandemien, Fluchtbewegungen, Cyberattacken, Terrorlagen oder neue militärische Bedrohungen. Selbst bei Sturmflut ist die Hilfe der vielseitig geforderten Bundeswehr nicht mehr so sicher wie früher, heißt es in einer Senatsdrucksache. Auf diese Herausforderungen reagiert die Stadt mit einer neuen Sicherheitsarchitektur.

Zusätzliches Personal: Von 14 auf 44

Die Innenbehörde bekommt dafür zusätzliches Personal, etwa in den Bereichen Bevölkerungsschutz, Risikoanalyse oder Cybersicherheit. Statt bisher 14 sollen künftig 44 Mitarbeiter diese Themen dauerhaft im Blick behalten. Sogar die Behördenräume am Johanneswall werden für sie umgebaut und der Lageraum des Zentralen Krisenstabs modernisiert. Andere Abteilungen sollen in angemietete Räume umziehen. Zusätzlich bekommt der Verfassungsschutz sieben neue Stellen zur Aufklärung von Spionage und Cyber-Aktivitäten ausländischer Mächte.

