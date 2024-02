Hamburg: Zwei Tote nach Messerangriff in Billstedt Stand: 02.02.2024 17:51 Uhr Im Stadtteil Billstedt sind am Freitag offenbar bei einem Messerangriff auf offener Straße zwei Menschen tödlich verletzt worden. Die Hamburger Polizei ist im Großeinsatz und fahndet nach dem Täter.

Die Polizei informierte am Freitagmittag beim Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, dass in Billstedt zwei tödlich verletzte Personen aufgefunden wurden. Einer lag neben einem geparkten Auto, der zweite mitten auf der Straße. Die zugezogenen Rettungskräfte konnten nichts mehr für die beiden Männer tun.

Polizeifahndung läuft - Spezialkräfte im Einsatz

Der Täter konnte flüchten, die Polizei sucht auch mit schwer bewaffneten Spezialkräften nach ihm. An mehreren Orten in der Stadt laufen Fahndungsmaßnahmen, unter anderem in Neuengamme. Den Tatort in der Druckerstraße haben die Beamtinnen und Beamten weiträumig abgesperrt. So wurden etwa Sichtschutzwände und kleine Zelte aufgebaut, um den Tatort vor neugierigen Blicken zu schützen.

Polizei geht von Beziehungstat aus

Aktuell läuft in Neuengamme ein weiterer Einsatz, der laut Polizei mit der Tat in Billstedt zusammenhängt. Die genauen Hintergründe dazu sind noch unklar. Bei dem Messerangriff handelt es sich laut Polizei um eine Beziehungstat. Nach NDR Informationen soll ein eskalierter Familienstreit der Hintergrund sein.

Dazu hat sich die Polizei schon geäußert. Sie spricht von einer Beziehungstat. Also: Täter und Opfer kannten sich offenbar. Wir haben erfahren, dass der Hintergrund ein Familienstreit ist, der nun eskalierte und in dem Messerangriff gipfelte. Am Tatort in der Druckerstraße arbeitet aktuell noch die Mordkommission.

VIDEO: Hamburg-Billstedt: Zwei Tote nach Messerstecherei (1 Min)

