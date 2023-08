Hamburg: Rentner kracht in das Schaufenster eines Lotto-Ladens Stand: 19.08.2023 13:49 Uhr An der Hoheluftchaussee ist am Sonnabend ein Rentner mit seinem Auto in das Schaufenster eines Lotto-Ladens gekracht. Es ist bereits der dritte schwere Schaufenster-Unfall innerhalb weniger Tage.

Der Wagen krachte um kurz nach halb eins in die Front des kleinen Lotto-Ladens neben einem Edeka-Markt. Am Steuer saß offenbar ein Rentner, der kurz die Kontrolle über sein Auto verloren hatte. Obwohl die Geschäfte an der Hoheluftchaussee um die Mittagszeit gut besucht waren, wurde niemand verletzt, der Fahrer kam aber vorsichtshalber in ein Krankenhaus.

Mehrere Schaufenster-Unfälle in den letzten Tagen

Erst am Mittwoch war in Rahlstedt ein Kleinbus in eine Bäckerei gerast. Der Wagen kam erst in dem Geschäft zum Stehen. Es gab keine Verletzten, der Fahrer war offenbar plötzlich ohnmächtig geworden. Und in der vergangenen Nacht knallte ein Mann mit einem offenbar gestohlenen Auto in die Frontscheibe eines Kiosks in Ottensen. Anschließend flüchtete er, die Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.

