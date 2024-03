Hamburg: Polizei nimmt Mann nach tödlicher Schlägerei fest Stand: 25.03.2024 13:07 Uhr Die Hamburger Polizei hat einen 23-jährigen Mann nach einer tödlichen Schlägerei im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg festgenommen. Er soll am vergangenen Freitag auf einen Mann eingeprügelt haben, der wenig später starb.

Laut Polizei hatte am Freitagabend alles mit einem Streit zwischen zwei Männern in einer Arbeiter-Unterkunft angefangen. Ein 39 Jähriger Mann kam dazu und versuchte den Streit zu schlichten. Dabei griff ihn einer der Streithähne an und schlug auf ihn ein. Der 39 Jährige stürzte, schlug mit dem Kopf auf den Boden und verlor kurz das Bewusstsein. Andere Nachbarn kamen ihm zur Hilfe und brachten ihn in sein Zimmer.

Überwachungsvideo führte zur Festnahme

Offenbar rief aber niemand den Rettungsdienst. Als seine Zimmernachbarn am nächsten Morgen nach ihm sahen, war der Mann tot. Sie alarmierten die Polizei. Die Beamten schauten sich die Aufnahmen einer Überwachungskamera an, die den Streit offenbar gefilmt hatte. Noch vor Ort nahmen sie den mutmaßlichen Schläger, einen 23-jährigen Mann, fest. Er sitzt jetzt im Untersuchungsgefängnis.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 Aktuell | 25.03.2024 | 13:00 Uhr