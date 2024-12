Hamburg Nord: Baum stürzt auf Gleise, Kran stürzt auf Haus Stand: 20.12.2024 18:03 Uhr Ein Baukran stürzt um - und dann fällt auch noch ein Baum auf U-Bahn Gleise. Diese beiden Vorfälle beschäftigten am Freitagnachmittag die Einsatzkräfte in Hamburg.

Zwei Züge der U1 streiften am Freitagnachmittag nahe des U-Bahnhofes Fuhlsbüttel die Äste des umgefallenen Baums, niemand wurde verletzt. Die Strecke wurde stromlos geschaltet. Zwei Stunden lang harrten die Menschen in den vollbesetzten U-Bahnen aus, erst dann war die Strecke wieder freigeräumt. Verletzt wurde niemand. Die Hochbahn richtete zeitweise einen Ersatzverkehr mit Taxis und Bussen ein. Inzwischen fährt die U1 wieder.

Kran in Wellingsbüttel auf Haus gestürzt

Kurz zuvor war in Wellingsbüttel bereits ein Baukran umgekippt: An der Rolfinckstraße stürzte der etwa 25 Meter hohe Kran auf ein Einfamilienhaus und zertrümmerte das Dach an gleich mehreren Stellen.

Verletzt wurde auch hier niemand. Der Kran stand auf einem Nachbargrundstück, auf dem derzeit gebaut wird. Jetzt wird überlegt, wie er geborgen werden kann. Ob das Wetter und starke Windböen Schuld waren, ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.12.2024 | 16:00 Uhr