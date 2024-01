Hamburg: Erster verkaufsoffener Sonntag wurde von vielen genutzt Stand: 07.01.2024 18:37 Uhr In Hamburg ist der der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres zu Ende gegangen. Am Jungfernstieg gab es eine Licht-Installation von Michael Batz. Das City-Management zog am Nachmittag eine erste positive Bilanz. Am Jungfernstieg gab es eine Licht-Installation von Michael Batz.

Der Einzelhandel lockte an diesem ersten verkaufsoffenen Sonntag mit Sonderangeboten mit bis zu 70 Prozent Preisnachlass auf Winterware. "Von der ersten Minute an waren die Geschäfte sehr gut besucht", sagte Brigitte Allkemper vom City Management. Am Jungfernstieg hatte der Hamburger Lichtkünstler Michael Batz zudem eine besondere Attraktion geschaffen: Einen Licht-Boulevard aus 50 bunt leuchtenden Säulen. Allkemper sagte: Sie gehe von 320.000 bis 350.000 Besucherinnen und Besuchern beim verkaufsoffenen Sonntag aus.

Events in Stadtteilen

Besondere Events gab es auch außerhalb Innenstadt: Eimsbüttel veranstaltete zum Beiuspiel eine "Norddeutsche Geschenktauschbörse". Im Alstertal-Einkaufszentrum warteten bereits zur Öffnungszeit um 13 Uhr viele Menschen auf Einlass. "Das wurde sehr, sehr gut angenommen", sagte Centermanagerin Ludmila Brendel, die die Zahl der Besucher auf 20.000 bis 25.000 schätzte. Viele seien auch gekommen, um ihre Gutscheine einzulösen, die sie zu Weihnachten geschenkt bekommen hätten. Stargast war Gewichtheber-Olympiasieger Matthias Steiner, der nicht nur Tipps für die richtige Ernährung gab, sondern auch ein Workout mit Hantelstangen anbot. Auch das Elbe Einkaufszentrum, die Hamburger Meile oder das Mercado Einkaufszentrum hatten geöffnet. Nicht dabei waren das Tibarg Center und Geschäfte im Bezirk Bergedorf.

Vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr in Hamburg

In Hamburg kann man an insgesamt vier Sonntagen im Jahr einkaufen. Neben dem 7. Januar werden die Geschäfte dieses Jahr auch am 24. März, 29. September und 3. November öffnen.

