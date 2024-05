Hamburg-Eidelstedt: Feuerwehreinsatz wegen überfluteter Straße Stand: 20.05.2024 19:39 Uhr Am Pfingstmontag hat ein Platzregen für eine überschwemmte Straße in Hamburg-Eidelstedt gesorgt. Die Feuerwehr musste anrücken.

Am Nachmittag kamen mit einem Platzregen große Mengen Wasser herunter. In der Lohkampstraße waren an mehreren Stellen die Kapazitäten der Siele erreicht und das Wasser blieb auf der Straße stehen.

Feuerwehr entschlammt Siele

Das Wasser staute sich 30 Zentimeter hoch, wie der Lagedienst mitteilte. Betroffen war ein Abschnitt von etwa 100 Metern Länge. Wegen verstopfter Siele konnte das Wasser nicht abfließen. Die Straße war fast anderthalb Stunden lang gesperrt. Insgesamt bewertete die Feuerwehr die wetterbedingte Einsatzlage als glimpflich. Im Verlauf des Abends könnte es weiteren Regen in der Stadt geben.

