Hamburg: A7 in Richtung Norden Höhe Volkspark noch gesperrt Stand: 19.04.2024 10:36 Uhr Langer Stau auf der A7: Nach einem Unfall heute früh ist die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Volkspark und Bahrenfeld in Richtung Norden gesperrt. Dort war ein Lkw mit einem Wohnmobil zusammengestoßen.

Nach Angaben der Polizei ist niemand verletzt worden. Allerdings ist bei dem Unfall der Tank des Lkw aufgerissen, so dass Diesel ausgelaufen ist, der sich über alle sechs Fahrspuren verteilt hat. Die Feuerwehr ist nun dabei, den Kraftstoff zu beseitigen.

Verkehrslage wird stundenlang angespannt sein

Wie lange die Aufräumarbeiten dauern werden und somit auch die Sperrung, ist noch unklar. Es ist aber nach jetzigem Stand davon auszugehen, dass die Verkehrslage auch noch in den nächsten Stunden angespannt bleibt. Ab Hamburg-Marmstorf staut es sich in Richtung Norden aktuell auf einer Länge von fünfzehn Kilometern. In Richtung Süden sind mittlerweile wieder alle drei Fahrstreifen freigegeben. Dort kommt es aktuell noch zu sieben Kilometern Stau ab Schnelsen-Nord.

Weiterer Unfall auf der A7 bei Heimfeld

Außerdem war die A7 an einer weiteren Stelle in Richtung Norden am Freitagmorgen kurzzeitig Richtung Norden gesperrt worden. Mittlerweile sind aber alle drei Fahrspuren wieder für den Verkehr freigegeben. Dort kam es zuvor auch zu einem längeren Stau. Grund war ein Feuerwehreinsatz zwischen den Anschlussstellen Heimfeld und Hausbruch. Dort hatte ein Kleinlaster gebrannt, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Einsatzkräfte konnten den Brand gegen 7.45 Uhr löschen. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache gibt es noch keine Angaben.

