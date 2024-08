Hamburg: 47-Jähriger in Falle gelockt und schwer verletzt Stand: 23.08.2024 16:53 Uhr Offenbar wegen seiner sexuellen Orientierung ist ein Mann im Hamburger Stadtteil Hamm in eine Falle gelockt und schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich bereits vor einer Woche. Die Polizei sucht jetzt nach Zeuginnen und Zeugen.

Über eine Datingplattform hatte sich der 47-Jährige mit einem anderen Mann verabredet. Als er in der Nacht zum 16. August am Treffpunkt in der Marienthaler Straße ankam, wurde er unvermittelt angegriffen. Vier junge Männer, vermummt mit Halstüchern, lauerten ihm am Ende der Straße auf und verprügelten ihn - offenbar, weil er homosexuell ist.

Mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

Der 47-Jährige erlitt einen Jochbeinbruch und weitere schwere Kopfverletzungen. Er musste im Krankenhaus operiert werden. Die Angreifer sollen alle männlich gewesen sein und mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben.

Zeuginnen und Zeugen, die den Angriff mitbekommen oder Hinweise auf die Täter haben, sollen sich bei der Polizei melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.08.2024 | 17:00 Uhr