Hamburg: 28-Jähriger bewusstlos geschlagen - zwei Festnahmen Stand: 11.02.2024 12:21 Uhr Die Polizei hat zwei junge Männer in Hamburg festgenommen, die einen 28-Jährigen in kurzem Abstand am S-Bahnhof Reeperbahn zweimal angegriffen und verletzt haben sollen.

Die 18- und 21-Jährigen kamen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in eine Untersuchungshaftanstalt, um einem Haftrichter vorgeführt zu werden, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Die beiden betrunkenen jungen Männer waren nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen am Sonnabendmorgen auf dem S-Bahnhof Reeperbahn mit dem 28-Jährigen in einen Streit geraten. Sie sollen auf den Mann eingeschlagen und ihn getreten haben. Anschließend seien sie mit einer S-Bahn vom Tatort geflohen.

Verdächtige kehrten offenbar um und schlugen erneut zu

Eine Haltestelle später verließen die Verdächtigen den Angaben zufolge den Zug, fuhren zurück zum Bahnhof Reeperbahn und traten und schlugen erneut auf ihr Opfer ein, bis es bewusstlos liegen blieb. Zeugen und Zeuginnen hätten versucht, die Tat zu beenden und seien teilweise selbst von den beiden Männern mit Faustschlägen angegriffen worden.

Festnahme in der Nähe der Elbphilharmonie

Die Verdächtigen seien dann mit einer S-Bahn in Richtung Landungsbrücken und von dort in das Stadtgebiet geflohen. Beamtinnen und Beamte der Landespolizei Hamburg nahmen die Männer nahe der Elbphilharmonie fest und übergaben sie der Bundespolizei. Der 28-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Verdächtigen seien bereits früher polizeilich in Erscheinung getretenen, hieß es.

