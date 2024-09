HVV-"Prüfmarathon": Hunderte Fahrgäste ohne Fahrschein Stand: 26.09.2024 21:26 Uhr 300 Prüferinnen und Prüfer und Tausende Fahrschein-Kontrollen: Am Donnerstag war "Prüfmarathon" beim Hamburger Verkehrsverbund (HVV). Kontrollen fanden verstärkt in S- und U-Bahn, Regionalzügen und Bussen statt.

Bevorzugt hielten sich die Prüferinnen und Prüfer an den Haltestellen auf - bei sogenannten Abgangskontrollen. Das heißt: Sie stehen an den Ein- und Ausgängen der Bahnhöfe und rufen den gewohnten Satz: "Die Fahrkarten bitte!" Allein am Bahnhof Altona ließen 50 Einsatzkräfte der Busgesellschaft VHH und der DB Sicherheit keinen Fahrgast unkontrolliert durch.

Wenig Fahrgäste ohne Ticket

Am Donnerstag wurden 17.225 Fahrgäste kontrolliert. 16.575 Menschen oder 96,2 Prozent konnten dabei einen gültigen Fahrschein vorweisen. Auch weil der "Prüfmarathon" groß angekündigt wurde, sagte Einsatzleiterin Merle Hainbokel von der DB Sicherheit: "Wir machen diese Großkontrolle einmal im Jahr und sind dann an Schwerpunktstationen vor Ort, damit die Fahrgäste sehen, dass die Prüfer vor Ort sind. Auch als Wertschätzung für die Prüfer, das ihre Arbeit anerkannt wird."

AUDIO: Großkontrolle beim HVV - so lief es bisher in Hamburg (1 Min) Großkontrolle beim HVV - so lief es bisher in Hamburg (1 Min)

Massive Kontrollen bis 21 Uhr

Den "Prüfmarathon" gibt es bei den Verkehrsunternehmen AKN Eisenbahn, Autokraft, Hochbahn, KVG Stade, KViP, S-Bahn Hamburg und VHH Mobility. Das Gebiet des HVV umfasst außer Hamburg auch Kreise Schleswig-Holsteins und Niedersachsens. Bis 21 Uhr wurde massiv kontrolliert.

HVV: 40 Millionen Euro fehlen durchs Fahren ohne Fahrschein

Die Prüfteams stellten auch sofort die Zahlungsaufforderungen von 60 Euro aus, wenn sie Verstöße feststellten. Der HVV kündigte die Kontrollen im Vorfeld ganz offen an. Nach eigenen Angaben entgehen dem HVV durch das Fahren ohne gültigen Fahrschein jährlich etwa 40 Millionen Euro.

Regelmäßige Kontrollen

Der HVV veranstaltet regelmäßig großangelegte Kontrollen. Im September vergangenen Jahres wurden dabei fast 16.000 Personen kontrolliert, wobei 95 Prozent der Fahrgäste ein gültiges Ticket vorweisen konnten. Trotzdem gilt: Großkontrollen gibt es nicht nur beim "Prüfmarathon", sie finden laut HVV auch regelmäßig unangekündigt statt.

AUDIO: Hamburg Heute: HVV-Prüfmarathon - Was Kontrolleure auf dem Handy zu sehen bekommen? (11 Min) Hamburg Heute: HVV-Prüfmarathon - Was Kontrolleure auf dem Handy zu sehen bekommen? (11 Min)

