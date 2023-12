HPA kauft ehemaliges Unilever-Haus in der Hafencity Stand: 08.12.2023 12:41 Uhr Die Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) zieht in das frühere Unilever-Haus in der Hafencity. Dazu hat die HPA das markante Gebäude direkt an der Elbe gekauft - zum Preis von rund 157 Millionen Euro.

Lichtdurchflutete Etagen, die von einer durchsichtigen Fassade umspannt sind. Dazu ein großer offener Eingangsbereich mit öffentlich zugänglichen Cafés und Geschäften: Das frühere Unilever-Haus in der Straße Am Strandkai 1 zieht besonders im Sommer viele Besucherinnen und Besucher an.

Xing soll Ende 2025 ausziehen

Gebaut wurde es zwischen 2007 und 2009, damals gab es drumherum nur Brachen. Eigentümer ist ein Immobilienfonds. Und von diesem kauft die HPA nun das Haus mit mehr als 24.000 Quadratmetern Fläche. Der bisherige Mieter, das Karrierenetzwerk Xing, soll Ende 2025 ausziehen.

Kauf statt Neubau in der Hafencity

Eigentlich hatte die HPA zuletzt geplant, eine neue Zentrale weiter östlich in der Hafencity zu errichten. "Das bestehende Gebäude ist allerdings günstiger als ein Neubau", sagte HPA-Vize Friedrich Stuhrmann. Die Hafenverwaltung will mit rund 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in das ehemalige Unilever-Haus einziehen. Noch sind die Beschäftigten auf mehrere Standorte verteilt. Einen Teil des Hauses direkt neben dem Kreuzfahrtterminal will die HPA vermieten.

