Grundsteuer: Dressel fordert intensive Kampagne vom Bund zur Abgabe Stand: 13.10.2022 20:51 Uhr Gute Nachrichten für Hamburgs Haus-, Wohnung- und Grundstückseigentümer: Sie bekommen mehr Zeit für ihre Grundsteuererklärung. Die Abgabefrist ist bis Ende kommenden Januar verlängert worden - das haben die Finanzminister von Bund und Ländern am Donnerstag beschlossen.

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) ist nicht so richtig glücklich. Er schießt gegen Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Spricht von unabgestimmter Kommunikation, die den Rücklauf nicht erleichtert hat. "Mir ging es vor allem darum, dass wir nicht 16 verschiedene Fristabläufe haben. Und ich fand es nicht in Ordnung, dass Herr Lindner, obwohl er da gar nicht alleine zuständig ist, mal irgendwie eine Ansage macht, ohne dass er mal mit den Ministern gesprochen hat", so Dressel.

Abgabe-Frist für Grundsteuererklärung wird verlängert

Bisher haben in Hamburg gerade mal 37 Prozent der Eigentümerinnen und Eigentümer die nötigen Angaben zu ihren Grundstücken eingereicht. Immerhin ein paar Prozent mehr als im Bundesdurchschnitt. Unwahrscheinlich aber, dass der Rest sich in den nächsten zwei Wochen aufrafft - deshalb die Fristverlängerung.

Dressel: Informations- und Werbekampagne vom Bund intensivieren

Das Bundesfinanzministerium sollte die Informations- und Werbekampagne nochmal intensivieren, meint Senator Dressel. Vor allem über das Elster-Portal sollen die Angaben gemacht werden. Für viele ein Problem, sagt Torsten Flomm vom Grundeigentümer-Verband Hamburg dem NDR Hamburg Journal. "Die elektronische Steuererklärung ist, glaube ich, ein Traum der Politik und der Verwaltung gewesen. Zahlreiche Eigentümer haben überhaupt keinen Elster-Zugang."

Gut zwei Drittel der Mitglieder sind demnach über 70 und mit dem digitalen Format überfordert. Zudem müssen viele benötigte Daten erst aufwendig beschafft oder ermittelt werden. Viele werden erst aktiv, wenn ein Bußgeld droht, so Flomm.

