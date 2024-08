Stand: 05.08.2024 08:08 Uhr Grüner Bunker auf St. Pauli: Täglich rund 4.000 Besucher

Seit vier Wochen ist der Grüne Bunker am Heiligengeistfeld für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Schon mehrere zehntausend Menschen haben den grünen Pfad genutzt. Täglich seien etwa 4.000 Menschen auf dem Bunker unterwegs, so der Betreiber. Am ersten Wochenende nach der Eröffnung seien es sogar 25.000 Personen gewesen. Der Flakbunker aus dem Jahr 1942 war von einem Privatinvestor um fünf weitere Etagen erhöht und begrünt worden.

