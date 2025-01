Großes Schausteller-Treffen und Fachmesse Interschau in Hamburg Stand: 18.01.2025 17:10 Uhr In Hamburg hat am Sonnabend die dreitägige Schaustellermesse Interschau begonnen. Bereits seit Freitag trifft sich zudem der Deutsche Schaustellerbund (DSB) in der Hansestadt.

Mehr als 100 Aussteller aus sieben Ländern sind bei der Interschau im Congress Center Hamburg (CCH) dabei. Es ist das erste Mal seit mehr als 20 Jahren, dass die Messe wieder in Hamburg stattfindet. Präsentiert werden dort die neusten Trends bei Fahrgeschäften, Spielgeräten oder auch Ton- und Lichttechnik sowie Festartikel. Die Fachmesse ist öffentlich. Somit können auch Kirmes-Fans für 20 Euro an der Kasse einen Einblick in die Welt der Volksfeste bekommen.

Schausteller hoffen auf Strompreis-Entlastung

Anlass ist der Delegiertentag des Deutschen Schaustellerbundes, der dieses Jahr in Hamburg stattfindet. Zum 75. Jubiläum des DSB wurde auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonnabend in der Hansestadt erwartet. Scholz hatte beim letzten Industriegipfel angekündigt, Unternehmen bei den Strompreisen zu entlasten.

Darüber würden sich auch die Schausteller und Schausteller freuen, sagte DSB-Präsident Albert Ritter: "Sechs Cent fürs KW - das wäre natürlich toll und dann könnte die Karussellfahrt eigentlich sogar für jeden Einzelnen günstiger werden." Schausteller und Schaustellerinnen zahlen im Schnitt aktuell 60 Cent die Kilowattstunde. Ob sich für das Vorhaben der rot-grünen Bundesregierung vor der Wahl im Februar eine Mehrheit findet, ist aber ungewiss.

Zuletzt Rekord-Besucherzahlen bei Volksfesten

Auf dem Delegiertentag des DSB war bereits am Freitag verkündet worden, dass sich die Branche zuletzt über Rekord-Besucherzahlen und steigende Umsätze freuen konnte. Im vergangenen Jahr kamen den Angaben zufolge bundesweit rund 200 Millionen Besucherinnen und Besucher zu Volksfesten.

Auf der Veranstaltung sollte es auch um das Thema Sicherheit bei Volksfesten gehen. Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) sagte am Freitag dazu, die bundesweiten Waffenverbote würden konsequent durchgesetzt, etwa mit Einlasskontrollen auf dem Hamburger Dom. Insgesamt wurden etwa 2.000 Schaustellerinnen und Schausteller zu beiden Events erwartet.

Weitere Informationen Hamburger Winterdom 2024: Knapp eine Million Besucher Trotz des oft schlechten Wetters zeigten sich die Schausteller zum Abschluss des Volksfests zufrieden. Der Frühlingsdom beginnt im März. (08.12.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.01.2025 | 10:00 Uhr