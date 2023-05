Gewerkschaften demonstrieren in Hamburg am Tag der Arbeit Stand: 01.05.2023 12:09 Uhr Rund 3.000 Menschen haben sich am 1. Mai unter dem Motto "Ungebrochen solidarisch" zu einer Demonstration der Gewerkschaften versammelt.

Die Kundgebung startete am Vormittag an der Straßburger Straße und zog durch den Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer forderten mehr soziale Gerechtigkeit, bessere Arbeitsbedingungen und einen wirksamen Klimaschutz.

Chawla: "Gemeinschaftlich Stärke zeigen"

Die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Hamburg, Tanja Chawla, sagte NDR 90,3, es sei wichtig, am Tag der Arbeit zu zeigen, dass man für gute Arbeitsbedingungen einstehe. "Gerade jetzt, wo die Inflationsrate so hoch ist, die Preise immer weiter steigen und die Kolleginnen und Kollegen am Ende des Monats einfach kaum noch Geld in der Tasche haben, ist es wichtig, gemeinschaftlich auf die Straße zu gehen und unsere Stärke zu zeigen."

Demos linker Gruppen angekündigt

Für den Nachmittag haben mehrere linke Gruppe zu Demonstrationen in Hamburg aufgerufen.

