Gewalt gegen Pflegekräfte: Jährlich 70.000 Fälle in Deutschland Stand: 13.01.2024 12:07 Uhr Sie helfen anderen Menschen und werden Opfer von Gewalt: Jetzt gibt es neue Zahlen, wie oft Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeberufen diese Erfahrung machen. Vorgelegt hat sie die zuständige Berufsgenossenschaft, die ihren Sitz in Hamburg hat.

Bei den Zahlen der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) geht es nur um die Spitze des Eisbergs. Also um die Fälle, in denen Beschäftige in Gesundheits-, Sozial- und Pflegeberufen länger als drei Tage krank geschrieben waren, weil sie Opfer von Gewalt wurden. An erster Stelle sind das laut BGW nach wie vor Pflegekräfte. Zwischen 2018 und 2022 hat sie jedes Jahr rund 70.000 Fälle in ganz Deutschland gezählt. Das sind 7,5 Prozent aller meldepflichtigen Arbeitsunfälle, zu denen auch Gewalttaten zählen.

Systematisches Gewalt-Management gefordert

Diese Zahlen sind in den vergangenen Jahren zwar weitgehend stabil geblieben. Das dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die meisten Beschäftigen im Gesundheitswesen bereits Gewalterfahrungen gemacht haben, so die Berufsgenossenschaft. Und auch wenn ein Arbeitnehmer sich deshalb nicht gleich krank meldet, könne Gewalt auch Spätfolgen haben. Die BGW rät Arbeitgebern in Gesundheits- und Pflegeberufen deshalb zu einem systematischen Gewalt-Management.

Mit dem Thema befasst sich am Dienstag auch der Gesundheitsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft.

