GDL-Streik: S-Bahn Hamburg fährt wieder nach Notfahrplan Stand: 12.03.2024 10:26 Uhr Bahnreisende müssen heute in Hamburg mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Die Lokführergewerkschaft GDL hat zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen.

Es ist der sechste Arbeitskampf der Lokführerinnen und Lokführer in dieser Tarifrunde. Die Hamburger S-Bahn fährt seit dem Morgen wieder nach einem Notfahrplan. Das heißt, dass die Züge auf den Linien S1, S2 und S3 im 20-Minuten-Takt unterwegs sind. Die S5 zwischen Neugraben und Stade fährt stündlich.

Privatbahnen und U-Bahnen fahren normal

Privatbahnen wie Metronom, Erixx, AKN und Nordbahn werden nicht bestreikt. Auch die U-Bahnen und Busse der Hochbahn fahren. Regionalzüge nach Lübeck sollen einmal pro Stunde verkehren, nach Kiel alle zwei Stunden. Auf allen anderen Strecken und auch im gesamten Fernverkehr gibt es nur einzelne Züge, die die Bahn in ihrer App und im Internet ankündigt. "Es ist uns gelungen wieder ein Grundangebot von rund 20 Prozent des üblichen Fahrplans anzubieten", sagte ein Bahnsprecher. Die Zugbindung für schon gekaufte Tickets ist aufgehoben.

Lufthansa-Streik wirkt sich auch auf Hamburg aus

Auch Flugreisende müssen heute mit Ausfällen rechnen. Denn das Kabinenpersonal der Lufthansa legt für zwei Tage die Arbeit nieder. Heute betrifft es Flüge am Drehkreuz Frankfurt. Deshalb wirkt sich das auch auf den Hamburger Flughafen aus. Alle 24 Flüge von und nach Frankfurt wurden gestrichen. Morgen werden die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter am Flughafen in München die Arbeit niederlegen. Auch dann fallen in Hamburg Flüge aus.

