Stand: 28.06.2024 14:09 Uhr Frau wird bei Autounfall am Flughafen verletzt

Am Hamburger Flughafen ist eine Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Sie saß als Fahrgast in einem Taxi. Der Fahrer verlor im Bereich des Terminals 2 die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei riss der Wagen mehrere Werbetafeln mit. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass der Taxifahrer zu schnell unterwegs war.

