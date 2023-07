Flugtaxis in Hamburg: Forscher sehen Potenzial Stand: 05.07.2023 06:40 Uhr In Hamburg könnten in einigen Jahren regelmäßig Flugtaxis unterwegs sein. Nach einer Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) gibt es in der Hansestadt Potenzial für rund 280 Drohnen, die Passagiere und Passagierinnen befördern.

Noch ist es Zukunftsmusik: Mit einem Flugtaxi in wenigen Minuten an die Alster oder zum Hauptbahnhof. Gestartet oder gelandet wird auf sogenannten Vertidromen, also festgelegten Plätzen an Knotenpunkten in der Stadt. Diese könnten sowohl auf dem Wasser als auch auf Hausdächern errichtet werden.

DLR testet in Sachsen-Anhalt

Das DLR hat in den vergangenen Monaten ein solches System für die Hamburger Innenstadt auf einem alten Flugplatz in Cochstedt (Sachsen-Anhalt) getestet - und für gut befunden. 20 Start- und Landeplätze sind in Hamburg demnach sinnvoll, täglich könnten so knapp 3.000 Flüge stattfinden. Neben Hamburg eigneten sich weltweit noch etwa 200 Metropolen, um Flugtaxis einzusetzen, darunter New York und Tokio sowie die deutschen Städte Berlin, München und Frankfurt.

Airbus will Drohne 2030 fertig haben

Mehrere Hersteller arbeiten bereits an solchen Geräten. Airbus will seine Flugdrohne, die an eine Mischung aus Helikopter und viermotorige Drohne erinnert, bis 2030 einsatzbereit haben. Die Flugtaxis sollen elektrisch angetrieben werden und damit auch besonders leise sein.

