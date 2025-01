Stand: 10.01.2025 21:18 Uhr Finkenwerder: Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

In Finkenwerder ist am Freitagabend ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 21-Jährige offenbar ein Auto auf dem Norderdeich übersehen, als er von einer kleinen Nebenstraße abbog. Der Autofahrer konnte offensichtlich nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Radfahrer flog durch die Windschutzscheibe des Autos. Er wurde an der Unfallstelle wiederbelebt und kam in eine Klinik. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

