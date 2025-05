Stand: 10.05.2025 06:30 Uhr Feuerwehreinsatz bei der Wasserschutzpolizei in Hamburg

Feuerwehreinsatz am Revier der Wasserschutzpolizei in Waltershof: Dort ist am Freitagabend plötzlich Rauch von Bord eines Polizeibootes aufgestiegen. Kurz danach gab es Entwarnung: Kein Feuer, sondern ein technischer Defekt hatte zu der Verqualmung geführt.

