Feldstraßenbunker auf St. Pauli: Bauarbeiter stürzt in Schacht

Stand: 15.03.2024 11:46 Uhr

Am Freitagmorgen hat es einen schweren Arbeitsunfall am Feldstraßenbunker in Hamburg-St. Pauli gegeben. Dort ist ein Bauarbeiter rund sieben Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden.