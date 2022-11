Farmsen-Berne: Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar Stand: 06.11.2022 12:32 Uhr Bei einem Brand im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne sind in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag drei Menschen leicht verletzt worden. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden ins Freie gebracht, das Haus ist vorerst unbewohnbar.

Flammen schlugen in der Nacht aus dem Dach der Wohnung im Berner Heerweg. Nach Angaben der Polizei war das Feuer in einem Kinderzimmer ausgebrochen. Aus der Wohnung konnte sich ein Vater mit seinem Sohn ins Freie retten, die beiden und ein dritter Hausbewohner kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Drei weitere Bewohner wurden vor Ort von den Rettungskräften versorgt.

Einsatzkräfte verhindern Übergreifen der Flammen auf Nachbarhäuser

70 Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarhäuser verhindern. Doch das war kompliziert. Da die Drehleitern nicht bis an das Haus reichten, mussten die Feuerwehrleute extra gesichert über das Dach zu dem Brand laufen.

AUDIO: 70 Einsatzkräfte bei Brand Farmsen-Berne im Einsatz (1 Min) 70 Einsatzkräfte bei Brand Farmsen-Berne im Einsatz (1 Min)

Brandursache unklar

Die Wohnungen in dem dreistöckigen Mehrfamilienhaus sind vorerst unbewohnbar. Wodurch das Feuer in dem Kinderzimmer ausbrach, ist noch unklar. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die Morgenstunden am Sonntag.

