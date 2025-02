Explosion in Wohnhaus in Wandsbek - Ursache unklar Stand: 04.02.2025 07:01 Uhr Polizei und Feuerwehr sind heute früh zu einem größeren Einsatz nach Wandsbek ausgerückt. Dort hat es eine Explosion in einem vierstöckigen Wohnhaus in der Ahrensburger Straße gegeben.

Die Explosion passierte laut Feuerwehr in den Räumen eines Imbisses im Erdgeschoss. Gegen 4.45 Uhr knallte es dort gewaltig - unter anderem wurden die Fenster aus der Fassade gesprengt. Die Feuerwehr rückte mit rund 35 Einsatzkräften an. Gemeinsam mit der Polizei evakuierten sie das Gebäude und brachten 30 Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit. Sie wurden von Sanitätern untersucht und sind nach Angaben der Feuerwehr alle unverletzt.

Ermittlungen laufen

Wegen der Kälte kommen die Betroffenen vorerst in einem hinzugerufenen HVV-Bus unter. Ein Statiker untersucht nun das Gebäude. Die Ursache der Explosion ist noch unklar. In dem Haus gibt es laut Feuerwehr mehrere Gasanschlüsse. Diese wurden sicherheitshalber abgedreht. Die Polizei ermittelt.

