Elbkinder-Kitas: Küchen- und Reinigungspersonal streikt weiter Stand: 13.06.2024 06:44 Uhr Es ist ein Arbeitskampf, den viele Eltern von Kita-Kindern in Hamburg mitbekommen: Die Hauswirtschaftskräfte bei den städtischen Elbkinder-Kitas streiken - und das schon die sechste Woche in Folge.

Heute und morgen Vormittag wollen sie noch einmal für ihre Forderungen protestieren. Ein Lohn-Angebot der Arbeitgeber liegt bereits auf dem Tisch, doch der Gewerkschaft ver.di reicht es nicht. 14 Prozent mehr Geld in drei Schritten verspricht die Service-Tochter der Elbkinder-Kitas ihren Hauswirtschaftskräften. Das Problem an dem Angebot aus Sicht von ver.di: Für dieses Jahr soll das Lohn-Plus nur bei vier Prozent liegen. Und gerade für Teilzeit-Beschäftigte würde das Angebot nicht reichen, um in einer teuren Stadt wie Hamburg über die Runden zu kommen.

Freitag wird wieder verhandelt

Die Gewerkschaft fordert den Arbeitgeber deshalb auf, ein neues Angebot auf den Tisch zu legen. Nach Angaben der Elbkinder-Kitas ist der finanzielle Spielraum dafür aber gering. Am Freitag gehen die Tarifverhandlungen weiter. Der Arbeitskampf zieht sich jetzt schon seit Wochen hin - an Streiktagen greifen die Kitas zum Teil auf externe Caterer und Reinigungs-Dienste zurück.

