Einschränkungen auf Teilstück der U1 in Hamburg Stand: 18.04.2024 12:57 Uhr Auf der Hamburger U-Bahnlinie 1 kommt es am Donnerstagabend und am kommenden Wochenende zu Einschränkungen. Der Grund sind Arbeiten an den Signalanlagen. Ersatzweise fahren Busse.

Die Fahrgäste auf der Linie U1 müssen ein bisschen Geduld mitbringen: Die Hamburger Hochbahn arbeitet an den Signalanlagen. Dadurch kommt es zu Einschränkungen zwischen den Haltestellen Ohlsdorf und Fuhlsbüttel Nord. Am Donnerstagabend ab 20 Uhr ist die Linie U1 dort unterbrochen - bis zum Betriebsschluss fahren statt der U-Bahn Busse.

Schienenersatzverkehr am Sonnabend und Sonntag

Ebenfalls gesperrt ist das Teilstück am Sonnabend, den 20. April, und Sonntag, den 21. April. Auch an diesen beiden Tagen ist stattdessen ein Schienenersatzverkehr unterwegs. Am Sonnabendmorgen zwischen 6 Uhr und 6.30 Uhr fährt sogar von Fuhlsbüttel Nord bis zur Haltestelle Lattenkamp keine Bahn. Zwischen Ohlsdorf und Lattenkamp kann der Bahnverkehr nach dieser halben Stunde aber wieder aufgenommen werden.

Bis zu 20 Minuten längere Fahrtzeit

Die Arbeiten sind laut Hochbahn notwendig, um die Sicherheit zu gewährleisten und die Qualität der Infrastruktur zu verbessern. Durch den Ersatzverkehr mit Bussen müssen sich Fahrgäste demnach - je nach Verkehrsaufkommen - auf bis zu 20 Minuten Verspätung einstellen.

