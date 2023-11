Stand: 23.11.2023 20:29 Uhr Einbruchsversuch bei Haspa-Filiale in Hamm

Im Hamburger Stadtteil Hamm gab es am Donnerstagabend einen größeren Polizeieinsatz. Auslöser war ein versuchter Einbruch in die Filiale der Hamburger Sparkasse (Haspa) an der Hammer Landstraße. Nach Angaben der Polizei hatten mehrere Personen versucht, sich durch einen Nebeneingang Zutritt zu der Filiale zu verschaffen. Dabei stießen sie jedoch auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bank, die die Polizei alarmierten. Die Polizei sucht nun nach den Tätern, die ohne Beute geflüchtet sein sollen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 23.11.2023 | 19:00 Uhr