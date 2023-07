Ein Verletzter nach Explosion nahe dem Hamburger Hauptbahnhof Stand: 19.07.2023 16:44 Uhr Die Hamburger Polizei ist am Mittwochmittag nach St. Georg gerufen worden. An der Adenauerallee hatte sich eine Explosion ereignet. Dabei wurde ein 29-jähriger Mann schwer verletzt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach NDR-Informationen handelt es sich um einen pyrotechnischen Gegenstand, also keine Waffe, der in einer Grünanlage schräg gegenüber des Kurt-Schumacher-Hauses explodierte. Offiziell äußert sich die Polizei noch nicht dazu. Ein Zeuge berichtete von einem lauten Knall und einer Druckwelle, die noch auf der anderen Straßenseite zu spüren war. Im Anschluss soll ein schwer verletzter Mann weggerannt sein. Ein Notarzt, der auf dem Weg zu einem anderen Einsatz war, wurde umgeleitet und griff den Schwerverletzten an der Adenauerallee auf. Der Mann kam mit schweren Verletzungen an einer Hand, einem Arm und am Oberkörper ins Krankenhaus.

Zeitweise wurde nach zwei anderen Personen gefahndet, die ebenfalls am Ort der Explosion waren. Die Polizei geht aber aktuell nicht davon aus, dass sie etwas mit dem Vorfall zu tun haben.

Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

Was es mit der Explosion auf sich hat, ist noch unklar. Die Polizei geht davon aus, dass keine Gefahr für die Bevölkerung besteht, schrieb sie auf Twitter. Die Adenauerallee und die Kurt-Schumacher-Allee waren zwischenzeitlich voll gesperrt, sind aber inzwischen wieder freigegeben. Polizistinnen und Polizisten suchen noch den Tatort nach Spuren ab, auch der Polizeihubschrauber Libelle war zeitweise in der Luft. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich bei ihr zu melden.

