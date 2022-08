Drogenparty auf Reeperbahn: Mann tot, 13-Jährige in Klinik

Stand: 24.08.2022 21:00 Uhr

In einem Hotel auf der Hamburger Reeperbahn ist am Dienstagabend offenbar eine Drogenparty eskaliert. Dabei starb ein 22-Jähriger, drei weitere junge Männer im Alter von 19, 20 und 21 Jahren und ein 13 Jahre altes Mädchen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.