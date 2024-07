Drogenhandel und versuchte Entführung: Drei Männer verurteilt Stand: 17.07.2024 12:12 Uhr Das Hamburger Landgericht hat am Mittwoch drei Männer schuldig gesprochen, die im Auftrag des mutmaßlichen Drogenbosses Mansour Ismail Rauschgift verkauft und versucht haben sollen, einen Mann zu entführen.

Der Haupttäter kommt für neuneinhalb Jahre in Haft, zwei weitere Angeklagte müssen für zweieinhalb beziehungsweise fast vier Jahre ins Gefängnis. Der Hauptangeklagte hatte ein ganzes Waffenarsenal in seiner Wohnung im Ausschläger Weg. Zehn Maschinenpistolen und 760 Schuss Munition. Dazu 50 Pakete Kokain.

Verstöße gegen Waffengesetze

Verurteilt wurde der Beschuldigte daher unter anderem wegen Verstößen gegen Waffengesetze. Hauptsächlich ging es allerdings um den Handel mit Kokain und Marihuana im größeren Stil sowie eine versuchte bewaffnete Entführung.

Hunderte Chatnachrichten zum Fall ausgewertet

Am 1. November vergangenen Jahres war der Hauptangeklagte mit den beiden Mitangeklagten zu einer Sportsbar in Eidelstedt gefahren, um einen Kontrahenten zu bedrohen. Das Gericht ist überzeugt davon, dass dies im Auftrag von Mansour Ismail geschah. Es hat dafür Hunderte Nachrichten in Chats ausgewertet.

Bewaffnete Entführung misslang den Tätern

Der Plan war, den Mann mit einer Maschinenpistole zu bedrohen, ins Auto zu zerren und einzuschüchtern. Tatsächlich gelang es den Angeklagten, ihr Opfer aus der Sportsbar zu locken. Als sie draußen aber mit einer Maschinenpistole auf den Mann zuliefen, schaffte der es jedoch, wieder in die Bar zu flüchten und sich dort zu verschanzen.

Fahndung nach Mansour Ismail läuft

Der mutmaßliche Drogenboss Mansour Ismail aus Hamburg zählt zu den meistgesuchten Verbrechern Europas. Ismail soll auch Auftraggeber von mehreren Mordversuchen in Hamburg sein. Die Polizei vermutete ihn zuletzt in Spanien. Sie fahndet weiterhin intensiv nach ihm.

