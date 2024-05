Stand: 16.05.2024 11:09 Uhr Doppelmord-Prozess: 29-Jähriger ist in Hamburg angeklagt

Vor dem Hamburger Landgericht ist am Donnerstag der Prozess gegen einen 29-jährigen Mann gestartet, der einen Doppelmord begangen haben soll. Der Ukrainer hat in einer Flüchtlingsunterkunft am Überseering gewohnt. In der Nacht des 23. November soll er dort zwei schlafende Mitbewohner mit Kissen erstickt haben. Da der Mann psychisch krank sein soll, geht es in dem Prozess um seine Unterbringung in der Psychiatrie.

