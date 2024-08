Demos und Fußballspiel: Am Sonnabend drohen Staus in Hamburg Stand: 30.08.2024 07:20 Uhr Wer am Sonnabend mit dem Auto in Hamburg unterwegs ist, braucht möglicherweise mehr Zeit als sonst - insbesondere im Westen der Stadt und in der City. Grund sind große Demonstrationen und ein Fußballspiel.

Die Polizei bat die Hamburgerinnen und Hamburger, auf U-Bahnen und S-Bahnen auszuweichen. Wenn das nicht möglich sei, solle man die Bereiche weiträumig umfahren und mehr Zeit einplanen.

Demo-Rave auf St. Pauli

Rund 10.000 Teilnehmende werden beim sogenannten Demo-Rave ab 13 Uhr auf St. Pauli erwartet. Um 15 Uhr ziehen sie von der Ecke Helgoländer Allee/St. Pauli Hafenstraße über den Fischmarkt, den Holstenplatz, den Neuen Pferdemarkt bis zum Neuen Kamp. Erst um 22 Uhr endet die Versammlung. Unter dem Titel "Reclaim Hamburg" wollen die Veranstaltenden gegen aktuelle Missstände in der Stadt - wie etwa Gentrifizierung - protestieren.

Demo gegen Hafen-Deal

Gleichzeitig wollen in der Innenstadt rund 1.000 Menschen unter dem Motto "Stoppt den Ausverkauf des Hamburger Hafens!" protestieren. Von den Landungsbrücken geht es über den Rödingsmarkt, durch die Mönckebergstraße zur Straße Am Sandtorkai. Aufgerufen dazu hat die Gewerkschaft ver.di, denn am kommenden Mittwoch steht die Entscheidung der Bürgerschaft über den Verkauf der städtischen HHLA-Anteile an die Reederei MSC an.

Zusätzlich werden Zehntausende Menschen am Sonnabend im Volksparkstadion erwartet: Der Hamburger SV empfängt den Club Preußen Münster um 13 Uhr zu seinem zweiten Saisonheimspiel.

