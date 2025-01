Stand: 17.01.2025 13:44 Uhr Delegiertentag in Hamburg: Rekordzahlen für Schausteller

Auf dem Delegiertentag des Deutschen Schaustellerbundes in Hamburg ist am Freitag verkündet worden, dass sich die Branche zuletzt über Rekord-Besucherzahlen und steigende Umsätzte freuen konnte. Ab Sonnabend findet zudem eine Fachmesse in Hamburg statt, zu der auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt. Zu beiden Events werden etwa 2.000 Schaustellerinnen und Schausteller erwartet. Thema wird auch Sicherheit auf Volksfesten sein. Am Freitag sagte Innensenator Andy Grote (SPD) dazu, die bundesweiten Waffenverbote würden konsequent durchgesetzt, etwa mit Einlasskontrollen auf dem Hamburger Dom.

