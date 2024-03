Bürgerschaftswahlen in Hamburg sollen am 2. März stattfinden Stand: 23.03.2024 11:19 Uhr Die Hamburgerinnen und Hamburger wählen im kommenden Jahr wieder eine neue Bürgerschaft. Und jetzt steht fest, wann das passieren soll: Der Senat will den 2. März vorschlagen.

Bei dem Wahltermin gilt es einiges zu beachten: Generell wird die Bürgerschaft frühestens 57 und spätestens 60 Monate nach Start der laufenden Wahlperiode gewählt. Für diese Wahl heißt das: Der Urnengang ist zwischen Mitte Dezember und Mitte März in Hamburg möglich. Jedoch soll der wichtige Termin nicht in oder direkt nach den Ferien liegen und die Briefwahl nicht schon zu Weihnachten starten.

Termin soll in der Bürgerschaft bestätigt werden

Deshalb will sich der rot-grüne Senat am kommenden Dienstag auf den 2. März festlegen und das der Bürgerschaft vorschlagen. Die muss dann noch zustimmen - das gilt aber als sicher. In den vergangenen 20 Jahren fanden die Bürgerschaftswahlen in Hamburg übrigens immer im Februar statt. Zum letzten Mal im Jahr 2020. Damals haben sich 63 Prozent der wahlberechtigten Hamburgerinnen und Hamburger ihre Stimmen abgegeben.

