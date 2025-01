Brand in Steilshoop: Feuerwehr evakuiert Mehrfamilienhaus Stand: 20.01.2025 06:46 Uhr Die Hamburger Feuerwehr ist am Sonntagabend zu einem Großeinsatz nach Steilshoop ausgerückt. Wegen eines Brandes im Keller musste ein Wohnblock evakuiert werden.

Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle am Gropiusring ankam, stieg dichter Rauch aus mehreren Kellerfenstern. Einsatzkräfte mit Atemschutzmasken machten sich sofort daran, den Brand zu löschen und die Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses in Sicherheit zu bringen. Sie wurden über das Treppenhaus aus dem Gebäude geführt und anschließend von Sanitätern untersucht. Verletzt wurde niemand. Wegen der Kälte kamen 20 Menschen während des Einsatzes in einem bereitgestellten HVV-Bus unter.

Wasserwagen statt fließend Wasser

Im Keller standen mehrere Verschläge komplett in Flammen. Die Feuerwehr brauchte etwa anderthalb Stunden, um das Feuer zu löschen. Anschließend wurde das Gebäude belüftet. Durch die starke Hitze waren außerdem mehrere Wasserrohre geplatzt. Weil daraufhin das Wasser abgestellt werden musste, stellte Hamburg Wasser vor dem Haus einen Wasserwagen bereit.

Etwa 50 Einsatzkräfte vor Ort

Insgesamt waren bei dem Einsatz etwa 50 Feuerwehrleute und Sanitäter und Sanitäterinnen im Einsatz. Wie das Feuer ausbracht, ermittelt jetzt die Polizei.

