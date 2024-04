Stand: 16.04.2024 12:11 Uhr Bilanz: Winterdienst war deutlich häufiger im Einsatz

Der Hamburger Winterdienst war in der vergangenen Saison deutlich häufiger im Einsatz als in den zurückliegenden Jahren. So streuten die rund 700 Einsatzkräfte nach Angaben der Stadtreinigung mehr als 15.000 Tonnen Salz und Kies. In der Wintersaison davor waren es weniger als 6.000 Tonnen gewesen. Es gab in diesem Winter 35 Großeinsätze auf den Hauptverkehrsstraßen, im Vorjahr waren es 13.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.04.2024 | 13:00 Uhr