Bezirk Hamburg-Nord berät über Umbenennung der Hindenburgstraße

Am Donnerstagabend will die Bezirksversammlung im Bezirk Hamburg-Nord über die Umbenennung der Hindenburgstraße beraten. Mehr als 70 Vorschläge waren für die Umbennenung eingegangen. SPD und Grüne schlagen vor, dass der Teil der Straße, der durch Alsterdorf und Groß Borstel führt, nach Traute Lafrenz benannt wird. Sie war einer Widerstandskämpferin in der Nazi-Zeit. SPD und Grüne im Bezirk sprechen von einem Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus. Der Abschnitt der Hindenburgstraße zwischen Jahnring und U-Bahnhof Alsterdorf soll den Namen Otto-Wels-Straße tragen und den bereits 2013 umbenannten Straßenteil durch den Stadtpark verlängern.

