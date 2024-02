Bedrohung und Unfall im Livestream: SEK durchsucht Wohnung Stand: 11.02.2024 15:15 Uhr Ein 47 Jahre alter Mann soll in einem Livestream eine Frau bedroht und angedeutet haben, Waffen zu besitzen. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Hamburger Polizei durchsuchte daraufhin in der Nacht zu Sonntag seine Wohnung in Neugraben-Fischbek.

Nach Angaben der Polizei hatte der Mann eine Echtzeitübertragung über Facebook laufen, in der er eine 44-Jährige bedrohte und andeutete, Waffen zu besitzen. Daraufhin erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei. Offenbar war ein Streit zwischen beiden vorausgegangen.

Livestream zeigte wohl auch Unfallflucht

In dem Livestream, der von rund 200 Menschen verfolgt wurde, war auch zu sehen, wie der Mann mit seinem Transporter ein Auto anfuhr und flüchtete. Die Polizei fand den beschädigten Transporter in der Nähe der Wohnung des 47-Jährigen in Neugraben-Fischbek. Waffen konnten die SEK-Beamten bei der Durchsuchung allerdings nicht entdecken. Gegen den Mann wird nun wegen Bedrohung ermittelt.

