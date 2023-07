Bauspielplatz Hexenberg in Altona umgezogen Stand: 10.07.2023 12:15 Uhr In Hamburg-Altona ist der neue Bauspielplatz Hexenberg an der Königstraße am Montag vorgestellt worden. 1,57 Millionen Euro hat die Stadt für das Projekt in die Hand genommen.

Noch ist niemand eingezogen in den neuen Bauspielplatz an der Königstraße, aber immerhin steht das 120 Quadratmeter große Holzgebäude. Es ist das Herzstück der Anlage. Noch in Arbeit ist die Freifläche drumherum. Der Rasen ist noch nicht angewachsen, überall stehen noch Bauzäune und Fahrzeuge.

Von Berg: Kinder sollen sich frei entfalten können

1,57 Millionen Euro hat die Stadt für diesen Bauspielplatz in die Hand genommen. Das sei richtig so, sagte Altonas Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg (Grüne) im Gespräch mit NDR 90,3. "Kinder brauchen in unserer Stadt den Ort, wo sie sich frei entfalten können." Jüngste Studien hätten gezeigt, dass Kinder in der heutigen Zeit häufig keinen Purzelbaum mehr schlagen könnten, nicht rückwärts oder seitwärts laufen könnten. "Also wirklich ganz basale Fertigkeiten, die man braucht, um im Alltag möglichst unfallfrei klarzukommen. Und umso wichtiger sind diese Orte, wo Kinder sich einfach frei bewegen können."

AUDIO: Neuer Bauspielplatz für Altona (1 Min) Neuer Bauspielplatz für Altona (1 Min)

Der alte Bauspielplatz Hexenberg stand früher nicht weit entfernt. Grund für den Umzug war der Umbau des sogenannten Grünzugs Neu-Altona, der sich von der Holstenstraße im Norden bis zum Fischmarkt im Süden zieht. Spätestens im frühen Herbst soll der neue Bauspielplatz bespielbar sein.

