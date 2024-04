Stand: 18.04.2024 07:00 Uhr Basketball: Hamburg Towers unterliegen Alba Berlin

Auch die Hamburg Towers haben die Siegesserie von Alba Berlin der Basketball-Bundesliga nicht stoppen können. Die Hamburger unterlagen dem elfmaligen Deutschen Meister am Mittwochabend in einer Nachholpartie mit 76:84 (22:40). In der ausverkauften Inselpark Arena lief es erst nach der Pause besser für die Towers. Der Rückstand schmolz von 20 auf zwei Punkte. Doch dann trafen die Berliner die wichtigen Würfe und holten sich den elften Sieg in Serie. Für Hamburg war es die vierte Niederlage in Folge. In der Tabelle stehen sie trotzdem noch auf Platz zehn.

