Stand: 20.04.2024 20:52 Uhr Basketball: Hamburg Towers bezwingen Ludwigsburg

Im Kampf um die Teilnahme an den Play-Ins in der Basketball-Bundesliga ist den Veolia Towers Hamburg nach zuvor vier Niederlagen in Serie wieder ein Erfolg geglückt. Am Samstagabend bezwang die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky die MHP Riesen Ludwigsburg vor gut 3.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Inselpark Arena mit 89:84 (48:46). Die Towers belegen Platz zehn in der Tabelle. Bester Werfer der Gastgeber war William Christmas mit 28 Punkten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.04.2024 | 08:00 Uhr