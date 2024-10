Stand: 18.10.2024 07:17 Uhr Barmbek: Schwerer Autounfall in der Hamburger Straße

In der Nacht zu Freitag ereignete sich in der Hamburger Straße in Barmbek ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Mercedes-Fahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte an der Kreuzung Dehnhaide mit einem anderen Auto, das an einer Ampel stand. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der getroffene Wagen. Nach Angaben der Polizei flüchtete der Fahrer des beschädigten Fahrzeugs, obwohl er nicht für den Unfall verantwortlich war. Die Gründe dafür sind noch unklar. Beide Autos erlitten Totalschäden, zudem wurde ein Lichtmast erheblich beschädigt. Zwei Personen wurden verletzt. Die Hamburger Straße war bis in die Morgenstunden für die Unfallaufnahme gesperrt, ein Sachverständiger wurde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen, insbesondere zur Geschwindigkeit des Mercedes-Fahrers.

